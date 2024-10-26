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Дмитрий Губерниев: «Зенит» – флагман, там многое близко к идеальному, но «Локомотив» может победить и бороться за чемпионство»

Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча «Зенит» – «Локомотив» в Мир РПЛ.

– Это будет очень хорошая проверка для молодежи «Локомотива», особенно после поражения от «Химок». Может быть, нужно было немного получить «Локомотиву» для того, чтобы немного встряхнуться. Я с огромным нетерпением жду этот матч.

Обеим командам, чтобы победить, нужно показать свои лучшие качества. Для «Локомотива» — великолепная проверка сил, попробовать этот «Зенит» обыграть, а «Зениту» нужно показать, что он по-настоящему лидер, и выигрывать у такого «Локомотива» тоже здорово. Я предвкушаю хорошую зарубу.

– «Зенит» чуть больший фаворит?

– Кто больший фаворит на словах, не имеет значения. «Локомотив» вполне может обыграть «Зенит» и бороться за чемпионство. Я очень верю в команду Юрия Нагорных: там блестящий менеджмент, хороший тренер, который умеет работать с молодежью. Про «Зенит» и говорить нечего — это просто флагман, там многое близко к идеальному, если не идеально. Пусть играют, а победит сильнейший, – сказал комментатор и телеведущий.

Опубликовал: Бoгдaн Бaёв
Источник: Metaratings.ru
logoЛокомотив
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Губерниев
logoЮрий Нагорных
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