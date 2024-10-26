Чемпионат России. ЦСКА примет «Факел», «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в воскресенье
В Мир РПЛ пройдут матчи 13-го тура.
В субботу ЦСКА примет «Факел».
В воскресенье «Спартак» сыграет в гостях с «Пари НН», «Динамо» – с «Химками», «Зенит» проведет домашний матч с «Локомотивом» .
В понедельник «Краснодар» встретится на выезде с «Крыльями Советов».
Чемпионат России
13-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости