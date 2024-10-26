  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Чемпионат России. ЦСКА примет «Факел», «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в воскресенье
3

Чемпионат России. ЦСКА примет «Факел», «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в воскресенье

В Мир РПЛ пройдут матчи 13-го тура.

В субботу ЦСКА примет «Факел».

В воскресенье «Спартак» сыграет в гостях с «Пари НН», «Динамо» – с «Химками», «Зенит» проведет домашний матч с «Локомотивом» .

В понедельник «Краснодар» встретится на выезде с «Крыльями Советов».

Чемпионат России

13-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoСпартак
logoЦСКА
logoЛокомотив
logoЗенит
logoКрылья Советов
logoРостов
logoХимки
logoРубин
logoпремьер-лига Россия
результаты
logoДинамо Москва
logoАхмат
logoФакел
logoОренбург
logoКраснодар
logoПари НН
logoАкрон
logoДинамо Махачкала
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кричалка «СКА – позор российского хоккея» и ярость Ротенберга, Дугласу вручили российский паспорт, Загитову критикуют за неумение говорить, Мостового зовут в Госдуму на стажировку и другие новости
234 минуты назад
Кубок МЛС. 1-й раунд. «Интер Майами» обыграл «Атланту» (2:1) в 1-м матче. Суарес и Альба забили, у Месси ассист, Миранчука заменили после 1-го тайма
118сегодня, 02:42
Гави: «После травмы я стал лучше и как человек, и как одноклубник. Теперь гораздо больше ценю все вокруг» 
6сегодня, 02:33
Фэллоус покидает пост директора «Ливерпуля» по скаутингу. Он работает в клубе 12 лет
сегодня, 01:47
Гвардиола об уходе из «Ман Сити»: «Такого, как в «МЮ», здесь не будет. Руководство знает, что делать. Кажется, что мы с Чики не можем уйти, но мы можем, и жизнь продолжается, Земля вертится»
9вчера, 21:59
Рафинья не раз думал об уходе из «Барселоны»: «Сначала был не лучший старт, а в прошлом сезоне я много читал, что фанаты требуют продать меня. Хотелось туда, где нет давления»
14вчера, 21:50
Мареска о Рисе Джеймсе как капитане «Челси»: «Ожидал больше в плане лидерства. У нас нет настоящего лидера»
30вчера, 21:37
Альба удивлен, что Месси не номинирован на «Золотой мяч»: «Он лучший игрок мира, когда показывает свой самый высокий уровень»
39вчера, 20:59
Глава Ла Лиги Тебас о роликах клубного ТВ «Реала» про судей: «Это не честная игра, не рыцарство и не часть ценностей их клуба»
22вчера, 20:32
Гильерме о гражданстве РФ Дугласа: «Для него это возможность узнать нашу русскую культуру. Он спокойный человек, русские такие же спокойные»
13вчера, 20:20
Ко всем новостям
Последние новости
Гафин о нестабильности «Динамо»: «Надо работать над организацией игры и добиваться максимальной самоотдачи футболистов на поле» 
8 минут назад
«Наполи» – «Лечче». Онлайн-трансляция начнется в 16:00
47 минут назад
Гвардиол о своей результативности: «Моим кумиром был Месси. Когда играешь защитника 10-15 лет, тебе это надоедает»
257 минут назад
Радимов о Семаке в «Зените»: «Тащит на себе такую махину! Мне с 18-летними пацанами было трудно справляться, а у него Клаудиньо, Вендел и прочие. При этом — минимум скандалов» 
1сегодня, 03:30
Первая лига. СКА примет «Черноморец», «Арсенал» сыграет с «Шинником», «Балтика» против «Урала».
сегодня, 03:16
Гильерме: «Когда я получил гражданство, решил сделать его и детям, чтобы им было более комфортно. В плане документов есть много плюсов» 
1сегодня, 02:57
Смертин о футболистах: «За пределами поля ты должен быть примером. Для меня важно горизонтальное развитие, чтение книг в том числе» 
1сегодня, 02:18
Каманцев о деле Безбородова: «Запрашиваем его объяснение и телеграм-канала, где были опубликованы комментарии»
2сегодня, 02:00
Медведев о спортивном гражданстве Дугласа: «Надеемся, что разъяснения от ФИФА будут получены до Нового года» 
сегодня, 01:31
Юрий Семин: «У Миранчука есть возможность, чтобы в США о нем говорили, как об Овечкине и Малкине» 
9сегодня, 01:16