Чемпионат России. ЦСКА примет «Факел», «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в воскресенье

В Мир РПЛ пройдут матчи 13-го тура.

В субботу ЦСКА примет «Факел ».

В воскресенье «Спартак » сыграет в гостях с «Пари НН », «Динамо » – с «Химками», «Зенит» проведет домашний матч с «Локомотивом» .

В понедельник «Краснодар» встретится на выезде с «Крыльями Советов».

Чемпионат России

13-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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