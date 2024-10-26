Гути оценил партнеров по «Реалу» как в гиде Мишлен: «Дал бы три звезды Роналдо, две – Зидану, одну – Йерро. Из нынешних – три Мбаппе, две – Винисиусу, одну – Беллингему»

Гути оценил бывших партнеров по «Реалу» как в ресторанном гиде Мишлен.

– Кому из своих партнеров по «Реалу» вы бы дали три, две и одну звезду Мишлен (престижный рейтинг в мире кулинарии, где три звезды являются наивысшей оценкой – Спортс’‘)?

– Я бы дал три звезды Роналдо , две – Зинедину Зидану и одну – Фернандо Йерро .

– А нынешним?

– Нынешних игроков много, но я бы дал три Килиану Мбаппе , две – Винисиусу и одну – Джуду Беллингему .

– С кем из нынешних игроков «Реала» вы бы хотели сыграть, кто из них подошел бы вашему «Реалу»?

– Я бы хотел сыграть со всеми ними, и все они подошли бы мне, потому что они лучшие.

Я бы хотел играть с Килианом, с Вини, с Родриго . Мне нравилось играть с талантливыми и быстрыми игроками, как Фигу , Зидан, Роналду, Рауль и Оуэн , – сказал бывший игрок «Реала» Гути .

Гути о расизме, оскорблениях и бросании предметов на поле: «Санкции должны быть жесткими – закрытие стадиона на длительный срок. Люди должны знать о последствиях»