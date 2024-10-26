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  • Гути оценил партнеров по «Реалу» как в гиде Мишлен: «Дал бы три звезды Роналдо, две – Зидану, одну – Йерро. Из нынешних – три Мбаппе, две – Винисиусу, одну – Беллингему»
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Гути оценил партнеров по «Реалу» как в гиде Мишлен: «Дал бы три звезды Роналдо, две – Зидану, одну – Йерро. Из нынешних – три Мбаппе, две – Винисиусу, одну – Беллингему»

Гути оценил бывших партнеров по «Реалу» как в ресторанном гиде Мишлен.

– Кому из своих партнеров по «Реалу» вы бы дали три, две и одну звезду Мишлен (престижный рейтинг в мире кулинарии, где три звезды являются наивысшей оценкой – Спортс’‘)?

– Я бы дал три звезды Роналдо, две – Зинедину Зидану и одну – Фернандо Йерро.

– А нынешним?

– Нынешних игроков много, но я бы дал три Килиану Мбаппе, две – Винисиусу и одну – Джуду Беллингему.

– С кем из нынешних игроков «Реала» вы бы хотели сыграть, кто из них подошел бы вашему «Реалу»?

– Я бы хотел сыграть со всеми ними, и все они подошли бы мне, потому что они лучшие.

Я бы хотел играть с Килианом, с Вини, с Родриго. Мне нравилось играть с талантливыми и быстрыми игроками, как Фигу, Зидан, Роналду, Рауль и Оуэн, – сказал бывший игрок «Реала» Гути.

Гути о расизме, оскорблениях и бросании предметов на поле: «Санкции должны быть жесткими – закрытие стадиона на длительный срок. Люди должны знать о последствиях»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Marca
logoЛуиш Фигу
logoКриштиану Роналду
logoМайкл Оуэн
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logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoКилиан Мбаппе
logoВинисиус Жуниор
logoРодриго
logoДжуд Беллингем
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