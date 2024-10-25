Гути о Ла Лиге: «Лучший чемпионат в мире. Такие игроки, как Мбаппе и Ямаль, обогащают конкуренцию»
Гути назвал Ла Лигу лучшим национальным чемпионатом в мире.
«Такие фигуры, как Мбаппе и Ямаль, обогащают конкуренцию. Вот почему это лучшая лига в мире с точки зрения игры и футболистов.
Клубы должны это поддерживать, привлекая лучших или заставляя их развиваться, как это произошло с Ямалем», – заявил экс-игрок «Реала».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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