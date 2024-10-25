Гути о Ла Лиге: «Лучший чемпионат в мире. Такие игроки, как Мбаппе и Ямаль, обогащают конкуренцию»

Гути назвал Ла Лигу лучшим национальным чемпионатом в мире.

«Такие фигуры, как Мбаппе и Ямаль, обогащают конкуренцию. Вот почему это лучшая лига в мире с точки зрения игры и футболистов.

Клубы должны это поддерживать, привлекая лучших или заставляя их развиваться, как это произошло с Ямалем », – заявил экс-игрок «Реала ».