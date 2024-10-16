Гути о Роналдо в «Реале» при Капелло: «Он сказал, что не будет взвешиваться – и не взвешивался. И ничего не происходило»
Бывший полузащитник «Реала» вспомнил о ситуации в команде во время второго пришествия Фабио Капелло в сезоне-2006/07.
«Когда мы приезжали на тренировку, Капелло уже нас ждал. Нужно было взвешиваться. Если у кого-то были лишние полкило, он лично им это говорил.
Были и такие. Был у нас один тяжелый парень, не буду говорить кто... Роналдо? Нет, это был не Роналдо (со смехом).
Ладно, расскажу. Роналдо сказал, что не будет взвешиваться – и не взвешивался. И все. Такая была реальность. Капелло мог говорить все что угодно, но он не взвешивался. И ничего не происходило», – сказал Гути.
В том сезоне бразилец забил 4 мяча в 13 играх за мадридский клуб во всех турнирах и по его ходу покинул команду.
Капелло о Роналдо: «Просил президента «Реала» вышвырнуть его. Он весил 94 кг, любил ночную жизнь и женщин. Я и Берлускони об этом рассказал, а на следующий день читаю: «Роналдо – в «Милане»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий