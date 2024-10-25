Гути о класико: «Реал» победит, но с трудом – «Барса» очень хорошо играет. Будет много голов»

Гути заявил, что «Реал» победит «Барселону» в класико.

Встреча между лидерами Ла Лиги состоится 26 октября на «Сантьяго Бернабеу» в рамках 11-го тура чемпионата Испании.

Каталонский клуб идет на первом месте в таблице, набрав 27 очков за 10 матчей. У мадридцев вторая позиция и 24 балла в 10 играх.

«Уверен, что «Реал » победит. Не без труда, потому что «Барселона » играет очень хорошо, но это будет классный матч с большим количеством голов», – сказал бывший игрок «Реала» Гути .

ТВ «Реала» показало ролик с рассказом судьи Санчеса Мартинеса о том, как Негрейра сообщил ему о повышении. Этот рефери обслужит класико в субботу