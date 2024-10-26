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Гути о расизме, оскорблениях и бросании предметов на поле: «Санкции должны быть жесткими – закрытие стадиона на длительный срок. Люди должны знать о последствиях»

Гути высказался о расизме и оскорблениях на стадионах в Испании.

Игра 8-го тура Ла Лиги (1:1) между «Реалом» и «Атлетико» была приостановлена на 15 минут после того, как фанаты «матрасников» стали бросать различные предметы в Тибо Куртуа. Также с трибун выкрикивали оскорбительные лозунги.

Итоговым наказанием «Атлетико» стало частичное закрытие трибун на один матч и штраф – 3 тысячи евро.

– Есть много вещей, которые нужно сделать и улучшить не только в Испании, но и во всем мире. Дело не только в расизме, но и в том, что в игроков бросают предметы или что оскорбления воспринимаются как нечто естественное.

Считаю, что все это должно измениться в футболе. Мы должны сосредоточить наши усилия на том, чтобы можно было спокойно прийти на футбольный стадион и насладиться зрелищем.

– А как мы можем положить этому конец? Комиссия по борьбе с насилием предложила закрыть «Метрополитано» на 15 дней, но вместе с этим предложила и финансовый штраф в размере 65 000 евро для клуба, бюджет которого составляет около 400 миллионов евро...

– Мы должны быть очень жесткими в отношении санкций, как финансовых, так и в данном случае закрытия стадиона.

Я говорю это не в отношении «Атлетико», а в целом. Что бы ни случилось на любом стадионе, нужно, чтобы люди знали, что это может иметь важные последствия для клуба, например, закрытие стадиона на длительный срок.

Думаю, что когда вы идете на матч, вы должны понимать, что приходите не только для получения удовольствия, но и для того, чтобы создать имидж вашего клуба, – сказал бывший игрок «Реала» Гути.

«Мадридиста – сукины дети, их матери любят трахаться в жопу», «Гути – педик», «викинги» будут сосать наши члены», «кто не скачет, тот «индеец»!» Ла Лига пожаловалась на кричалки фанатов «Атлетико» и «Реала»

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Marca
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болельщики
деньги
дискриминация
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