«Винисиус неутомим и неудержим, он может 200 раз идти в обводку. Защитники сходят с ума, сталкиваясь с ним». Де ла Ред о фаворите на «Золотой мяч»

Рубен де ла Ред назвал Винисиуса фаворитом в борьбе за «Золотой мяч».

Церемония вручения награды пройдет 28 октября в Париже.

– «Золотой мяч» выиграет Винисиус?

– Конечно, да. Он находится на том уровне, когда может хоть 200 раз идти в обводку один на один и не уставать. Он неутомим и неудержим.

Правые защитники, наверное, сходят с ума каждый раз, когда сталкиваются с ним, – сказал бывший игрок «Реала » Рубен де ла Ред .

«Мбаппе напоминает Роналду в роли «девятки» – тому тоже сперва было некомфортно. Но как только голы придут к Килиану – это будет взрыв». Де ла Ред об адаптации француза в «Реале»

Хавьер Тебас: «Винисиус должен взять «Золотой мяч». Для Ла Лиги нет лучшего подарка, чем его победа»