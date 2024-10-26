  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Винисиус неутомим и неудержим, он может 200 раз идти в обводку. Защитники сходят с ума, сталкиваясь с ним». Де ла Ред о фаворите на «Золотой мяч»
23

«Винисиус неутомим и неудержим, он может 200 раз идти в обводку. Защитники сходят с ума, сталкиваясь с ним». Де ла Ред о фаворите на «Золотой мяч»

Рубен де ла Ред назвал Винисиуса фаворитом в борьбе за «Золотой мяч».

Церемония вручения награды пройдет 28 октября в Париже.

– «Золотой мяч» выиграет Винисиус?

– Конечно, да. Он находится на том уровне, когда может хоть 200 раз идти в обводку один на один и не уставать. Он неутомим и неудержим.

Правые защитники, наверное, сходят с ума каждый раз, когда сталкиваются с ним, – сказал бывший игрок «Реала» Рубен де ла Ред.

«Мбаппе напоминает Роналду в роли «девятки» – тому тоже сперва было некомфортно. Но как только голы придут к Килиану – это будет взрыв». Де ла Ред об адаптации француза в «Реале»

Хавьер Тебас: «Винисиус должен взять «Золотой мяч». Для Ла Лиги нет лучшего подарка, чем его победа»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: As
logoСборная Бразилии по футболу
logoРеал Мадрид
logoРубен де ла Ред
logoЛа Лига
logoЗолотой мяч
logoВинисиус Жуниор
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Винисиус, Беллингем, Вальверде, Лунин, Анчелотти и Перес полетят от «Реала» на вручение «Золотого мяча». Участие Мбаппе под вопросом, Карвахаль приедет, если разрешат врачи
29сегодня, 12:16
Савиола о «Золотом мяче»: «Мне нравится Родри. Лаутаро и Винисиус тоже заслужили»
8сегодня, 10:58
Альба удивлен, что Месси не номинирован на «Золотой мяч»: «Он лучший игрок мира, когда показывает свой самый высокий уровень»
40вчера, 20:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат Англии. «Ман Сити» принимает «Саутгемптон», «Арсенал» сыграет с «Ливерпулем» в воскресенье
309 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» примет «Барселону», «Жирона» в гостях у «Лас-Пальмаса»
6014 минут назад
Радимов о бабушке: «Для нее Семак был – просто все. Позвал его на 93-летие – пришел с букетом роз. Она отошла от шока и начала: «Да Дзюба по мячу не может попасть»
1235 минут назадФото
Губерниев об отмене стажировки Мостового в «Спартаке»: «Ребята, ну что же вы такие слабые? Из уважению к «Царю» можно было сделать»
637 минут назад
Чемпионат России. ЦСКА принимает «Факел», «Ростов» – «Ахмат», «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в воскресенье
9538 минут назадLive
Чемпионат Германии. «Байер» сыграет с «Вердером», «Боруссия» Дортмунд в гостях у «Аугсбурга», «Лейпциг» – «Фрайбург»
539 минут назадLive
Сердеров о карьере Дзагоева: «Оказался в нужное время в нужном месте. Сыграл за дубль, его позвали на базу, вышел за основу – гол плюс пас. Случай»
30сегодня, 13:07
Польские судьи, укравшие дорожный знак в состоянии алкогольного опьянения перед матчем ЛЧ, отстранены УЕФА до 30 июня 2025 года
10сегодня, 13:01
Чемпионат Италии. «Наполи» принимает «Лечче», «Интер» сыграет с «Ювентусом» в воскресенье
10сегодня, 13:00Live
«#####» – отгадываем любимые ребусы на Спортсе!
224 октября, 17:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Колосков об РПЛ: «Все молодые и перспективные в «Локомотиве», «Зените» и «Крыльях», но их все равно единицы. В «Динамо» ребята играют по 3 года, и никакого прогресса»
17 минут назад
«Аугсбург» – «Боруссия» Дортмунд. 1:1 – Мален и Клод-Морис забили. Онлайн-трансляция
7 минут назадLive
LEON Вторая лига А. «Спартак» Кострома и «Калуга» сыграли 3:2, «Химик» против «Иртыша»
19 минут назадLive
«Манчестер Сити» – «Саутгемптон». Холанд и Фоден играют. Онлайн-трансляция
29 минут назадLive
Геннадий Орлов: «Убежден, что «Зенит» обыграет «Локомотив». Три мяча забьет наверняка»
111 минут назад
LEON Вторая лига Б. «Астрахань» забила 5 голов «Севастополю», «Космос» разгромил «Композит»
14 минут назад
Дюков о Кубке России: «Идеального формата нет. Нынешний – дает клубам практику при отсутствии еврокубков. Он понравился спонсорам и вещателю, клубы получили дополнительный доход»
117 минут назад
Промес забил гол в дебютном матче за «Юнайтед» из Дубая
321 минуту назад
ЦСКА – «Факел». Пьянич играет. Онлайн-трансляция
739 минут назадLive
ЭСК: Иванов правильно засчитал гол ЦСКА против «Динамо» Махачкала и верно не назначил пенальти в ворота армейцев
251 минуту назад