«Винисиус неутомим и неудержим, он может 200 раз идти в обводку. Защитники сходят с ума, сталкиваясь с ним». Де ла Ред о фаворите на «Золотой мяч»
Рубен де ла Ред назвал Винисиуса фаворитом в борьбе за «Золотой мяч».
Церемония вручения награды пройдет 28 октября в Париже.
– «Золотой мяч» выиграет Винисиус?
– Конечно, да. Он находится на том уровне, когда может хоть 200 раз идти в обводку один на один и не уставать. Он неутомим и неудержим.
Правые защитники, наверное, сходят с ума каждый раз, когда сталкиваются с ним, – сказал бывший игрок «Реала» Рубен де ла Ред.
«Мбаппе напоминает Роналду в роли «девятки» – тому тоже сперва было некомфортно. Но как только голы придут к Килиану – это будет взрыв». Де ла Ред об адаптации француза в «Реале»
Хавьер Тебас: «Винисиус должен взять «Золотой мяч». Для Ла Лиги нет лучшего подарка, чем его победа»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: As
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