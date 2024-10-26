Савиола о «Золотом мяче»: «Мне нравится Родри. Лаутаро и Винисиус тоже заслужили»

Хавьер Савила назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч».

– Кому бы вы отдали «Золотой мяч»: Винисиусу, Беллингему, Родри или Карвахалю?

– Мне очень нравится Родри, он показал великолепный уровень в «Манчестер Сити ». Кроме того, он стал чемпионом Европы со сборной Испании. После Бускетса считаю его лучшим на своей позиции.

Если бы «Золотой мяч» выиграл полузащитник, это перевернуло бы представление о награде, ведь чаще всего ее брали нападающие.

Я также считаю, что Лаутаро или Винисиус заслужили эту награду. Победитель будет выбран из этих троих, – сказал аргентинский экс-игрок «Реала » и «Барсы».