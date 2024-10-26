Савиола о «Золотом мяче»: «Мне нравится Родри. Лаутаро и Винисиус тоже заслужили»
Хавьер Савила назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч».
– Кому бы вы отдали «Золотой мяч»: Винисиусу, Беллингему, Родри или Карвахалю?
– Мне очень нравится Родри, он показал великолепный уровень в «Манчестер Сити». Кроме того, он стал чемпионом Европы со сборной Испании. После Бускетса считаю его лучшим на своей позиции.
Если бы «Золотой мяч» выиграл полузащитник, это перевернуло бы представление о награде, ведь чаще всего ее брали нападающие.
Я также считаю, что Лаутаро или Винисиус заслужили эту награду. Победитель будет выбран из этих троих, – сказал аргентинский экс-игрок «Реала» и «Барсы».
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости