Хавьер Тебас: «Винисиус должен взять «Золотой мяч». Для Ла Лиги нет лучшего подарка, чем его победа»
Глава Ла Лиги счиает, что Винисиус заслужил «Золотой мяч».
«Для испанской лиги нет лучшего подарка, чем победа Винисиуса. Я думаю, что Винисиус должен взять «Золотой мяч».
Последний сезон Винисиуса был исключительным, и я считаю, что он заслуживает награды как футболист», – сказал президент Ла Лиги.
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости