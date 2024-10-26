Хавьер Тебас: «Винисиус должен взять «Золотой мяч». Для Ла Лиги нет лучшего подарка, чем его победа»

Глава Ла Лиги счиает, что Винисиус заслужил «Золотой мяч».

«Для испанской лиги нет лучшего подарка, чем победа Винисиуса . Я думаю, что Винисиус должен взять «Золотой мяч ».

Последний сезон Винисиуса был исключительным, и я считаю, что он заслуживает награды как футболист», – сказал президент Ла Лиги .