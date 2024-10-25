Альба удивлен, что Месси не номинирован на «Золотой мяч»: «Он лучший игрок мира, когда показывает свой самый высокий уровень»
Жорди Альба удивлен, что Лионель Месси не номинирован на «Золотой мяч»-2024.
«Я никогда не придавал особого значения «Золотому мячу», но для меня Лео всегда был в числе претендентов.
Он продолжает оказывать решающее влияние на матчи, он лучший футболист мира, когда показывает свой самый высокий уровень, и это не вызывает никаких сомнений», – отметил защитник «Интер Майами».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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