«Мбаппе напоминает Роналду в роли «девятки» – тому тоже сперва было некомфортно. Но как только голы придут к Килиану – это будет взрыв». Де ла Ред об адаптации француза в «Реале»

Рубен де ла Ред сравнил Килиана Мбаппе с Криштиану Роналду.

Французский форвард перешел в «Реал » в межсезонье. На его счету 8 голов в 13 матчах за мадридский клуб во всех турнирах.

– Как вы оцениваете процесс адаптации Мбаппе?

– Мне удалось увидеть его вживую, и Килиан проделывает фантастическую работу. Он совершил ряд хороших открываний, но партнеры не находят его.

Я наблюдал за ним с трибуны и думал: «Пасуй ему», когда Мбаппе сделал рывок, чтобы выскочить один на один с вратарем.

Он напоминает мне Роналду . Когда тот начинал играть «девятку», ему было некомфортно, но потом он привык и начал забивать голы. Когда голы придут к Мбаппе – это будет взрыв, – сказал бывший игрок «Реала» Рубен де ла Ред .

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Анчелотти о Мбаппе: «Он не раз играл против «Барсы» и знает, что нужно делать. Килиан важен для «Реала», мы довольны, потому что он забивает голы»