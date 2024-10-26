Кубарси, Гави, Педри, Ямаль, де Йонг, Левандовски, Ольмо – в заявке «Барсы» на матч с «Реалом»

«Барселона» опубликовала заявку на предстоящий матч с «Реалом».

Класико состоится сегодня в рамках 11-го тура Ла Лиги. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Полный список из 22 футболистов, вошедших в состав «Барселоны», выглядит следующим образом:

Вратари: Пенья , Шченсны, Кочен.

Защитники: Бальде, Мартинес, Кунде, Форт, Мартин, Домингес.

Полузащитники: Кубарси, Гави , Педри, Ямаль , Рафинья, Торре, Фермин Лопес, Касадо, Ольмо, де Йонг .

Форварды: Левандовски , Фати, Пау Виктор.

Куртуа и Родриго не попали в заявку «Реала» на матч с «Барсой». Браим, не игравший больше месяца, включен в список

Кунде о класико: «Барселона» выйдет за 3 очками. Матч будет тяжелым, «Реал» иногда играет не очень, но всегда находит способ победить»