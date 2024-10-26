Кубарси, Гави, Педри, Ямаль, де Йонг, Левандовски, Ольмо – в заявке «Барсы» на матч с «Реалом»
«Барселона» опубликовала заявку на предстоящий матч с «Реалом».
Класико состоится сегодня в рамках 11-го тура Ла Лиги. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Полный список из 22 футболистов, вошедших в состав «Барселоны», выглядит следующим образом:
Вратари: Пенья, Шченсны, Кочен.
Защитники: Бальде, Мартинес, Кунде, Форт, Мартин, Домингес.
Полузащитники: Кубарси, Гави, Педри, Ямаль, Рафинья, Торре, Фермин Лопес, Касадо, Ольмо, де Йонг.
Форварды: Левандовски, Фати, Пау Виктор.
Куртуа и Родриго не попали в заявку «Реала» на матч с «Барсой». Браим, не игравший больше месяца, включен в список
Кунде о класико: «Барселона» выйдет за 3 очками. Матч будет тяжелым, «Реал» иногда играет не очень, но всегда находит способ победить»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Барселоны»
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