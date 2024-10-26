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Кубарси, Гави, Педри, Ямаль, де Йонг, Левандовски, Ольмо – в заявке «Барсы» на матч с «Реалом»

«Барселона» опубликовала заявку на предстоящий матч с «Реалом».

Класико состоится сегодня в рамках 11-го тура Ла Лиги. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Полный список из 22 футболистов, вошедших в состав «Барселоны», выглядит следующим образом:

Вратари: Пенья, Шченсны, Кочен.

Защитники: Бальде, Мартинес, Кунде, Форт, Мартин, Домингес.

Полузащитники: Кубарси, Гави, Педри, Ямаль, Рафинья, Торре, Фермин Лопес, Касадо, Ольмо, де Йонг.

Форварды: Левандовски, Фати, Пау Виктор.

Куртуа и Родриго не попали в заявку «Реала» на матч с «Барсой». Браим, не игравший больше месяца, включен в список

Кунде о класико: «Барселона» выйдет за 3 очками. Матч будет тяжелым, «Реал» иногда играет не очень, но всегда находит способ победить»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Барселоны»
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoВойчех Шченсны
logoРоберт Левандовски
logoФренки де Йонг
logoДани Ольмо
logoИньяки Пенья
logoРафинья Диас
logoЖюль Кунде
logoАнсу Фати
logoКласико
logoПедри
logoАлекс Бальде
logoГави
logoФермин Лопес
logoПабло Торре
logoПау Виктор
logoЛамин Ямаль
logoДиего Кочен
logoПау Кубарси
logoЭктор Форт
logoСерджи Домингес
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