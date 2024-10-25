Серхио Агуэро: «Винисиус – в топ-3 футболистов мира, но у Ямаля гораздо больше таланта. У Ламина другое видение игры, будто ему 26-28 лет»

Серхио Агуэро сравнил Винисиуса Жуниора с Ламином Ямалем.

26 октября «Реал » и «Барселона » сыграют между собой в 11-м туре Ла Лиги. Каталонцы лидируют в таблице, набрав 27 очков за 10 матчей. Мадридцы на второй строчке с отставанием в 3 балла.

«Ямаль очень удивляет – будучи настолько молодым, он играет так, будто ему 26 или 28 лет. Все мы, кто любит футбол, должны наслаждаться им, потому что игроков с такими характеристиками очень мало.

У каждого есть свой талант – забивать голы, обыгрывать двух-трех игроков, но у него есть то, чего в силу его возраста нет у других. У него другое видение игры, чем у 17-, 18- или 20-летнего.

Когда я был ребенком, у меня был талант, но нужно было продолжать работать над ним. Другие вещи приходят естественным путем – это понимание игры, и оно у него есть.

Если говорить о таланте, то у Ламина его гораздо больше, чем у Винисиуса , хотя у того больше опыта и титулов с «Реалом». Вини входит в топ-3 игроков мира, но по возрасту и таланту я больше предпочитаю Ламина.

Если бы это зависело от меня, я бы взял по одному игроку на каждый фланг в свою команду, и пусть соперник молится. Это как когда Месси и Неймар были вместе», – сказал бывший игрок «Барселоны» Серхио Агуэро .

Экс-директор «Барсы» Фрейша: «Чувствую панику в «Реале» – они 15 лет страдали от Месси и думали, что все закончилось. Теперь там понимают, что впереди, возможно, еще 15 лет»