Дюков о лиге России и Беларуси: «Возможно, через какое-то время футбол придет и к таким форматам»

Президент РФС высказался о возможности объединения чемпионатов России и Беларуси.

Ранее министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук не исключил участия белорусских клубов в российских лигах.

– С последнего момента, когда мы обсуждали этот вопрос, ничего не изменилось.

Если у белорусской стороны будет такое желание, то мы можем его рассмотреть. Но я не уверен, что в результате Белорусская федерация футбола такое предложение нам сделает. Это, на мой взгляд, все же гипотетическая ситуация.

– Если смотреть как раз гипотетически, как вам эта идея?

– Создание каких-то лиг? Вполне возможно, что через какое-то время футбол придет и к таким форматам.

Но в настоящий момент в футболе, в отличие от других видов спорта, международные регуляторы – ФИФА и континентальные – всячески борются с этим и видят в этом угрозу для турниров, которые проводят они сами, – сказал Александр Дюков.