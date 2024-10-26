Дюков о лиге России и Беларуси: «Возможно, через какое-то время футбол придет и к таким форматам»
Ранее министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук не исключил участия белорусских клубов в российских лигах.
– С последнего момента, когда мы обсуждали этот вопрос, ничего не изменилось.
Если у белорусской стороны будет такое желание, то мы можем его рассмотреть. Но я не уверен, что в результате Белорусская федерация футбола такое предложение нам сделает. Это, на мой взгляд, все же гипотетическая ситуация.
– Если смотреть как раз гипотетически, как вам эта идея?
– Создание каких-то лиг? Вполне возможно, что через какое-то время футбол придет и к таким форматам.
Но в настоящий момент в футболе, в отличие от других видов спорта, международные регуляторы – ФИФА и континентальные – всячески борются с этим и видят в этом угрозу для турниров, которые проводят они сами, – сказал Александр Дюков.
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