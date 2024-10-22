АБФФ об объединенном чемпионате с Россией: «Вопрос не прорабатывался. Мы и РФС – члены УЕФА, создавать совместные лиги нам запрещено»

В Белорусской федерации футбола исключили создание объединенной лиги с Россией.

«Вопрос совместных лиг с РФС не прорабатывался. АБФФ и РФС – члены УЕФА. То есть нам запрещено создавать совместные лиги и, тем более, участвовать в них.

Мы честно относимся к исполнению своих обязательств. Возможно, в будущем что-то и произойдет. Но это не скоро», – сказал первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола (АБФФ) Андрей Василевич.

Министр спорта Беларуси об объединенном чемпионате: «Тема не снята с повестки, она прорабатывалась. Возможен вариант, как в КХЛ – один клуб, почему нет?»