АБФФ об объединенном чемпионате с Россией: «Вопрос не прорабатывался. Мы и РФС – члены УЕФА, создавать совместные лиги нам запрещено»
В Белорусской федерации футбола исключили создание объединенной лиги с Россией.
«Вопрос совместных лиг с РФС не прорабатывался. АБФФ и РФС – члены УЕФА. То есть нам запрещено создавать совместные лиги и, тем более, участвовать в них.
Мы честно относимся к исполнению своих обязательств. Возможно, в будущем что-то и произойдет. Но это не скоро», – сказал первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола (АБФФ) Андрей Василевич.
Министр спорта Беларуси об объединенном чемпионате: «Тема не снята с повестки, она прорабатывалась. Возможен вариант, как в КХЛ – один клуб, почему нет?»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости