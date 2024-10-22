Министр спорта Беларуси об объединенном чемпионате: «Тема не снята с повестки, она прорабатывалась. Возможен вариант, как в КХЛ – один клуб, почему нет?»
– Эта тема прорабатывалась. Думаю, она еще не снята с повестки дня. Этот вопрос лежит в плоскости взаимодействия двух федераций – Российского футбольного союза и нашей АБФФ. Вполне возможна ее перспектива.
– Что возможно в таком случае – объединение лиг или создание отдельного турнира?
– На мой взгляд, возможен такой же вариант, как у нас существует в хоккее. Там клуб из Республики Беларусь участвует в Континентальной хоккейной лиге. Достаточно большое количество футбольных команд мы не сможем задействовать, это не в интересах и России. Но один клуб – почему нет?
– БАТЭ, минское «Динамо»?
– Это может быть и солигорский «Шахтер», и гродненский «Неман», и борисовский БАТЭ, и минское «Динамо». Любой клуб, который будет на вершине чемпионата Республики. Этот вопрос можно прорабатывать на перспективу, – сказал министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук.
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