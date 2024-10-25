Сергей Силкин: «РПЛ станет интереснее при добавлении команд из чемпионата Белоруссии»

Сергей Силкин оценил идею объединенного чемпионата России и Беларуси.

«Если к нам пару команд добавятся, то это, безусловно, будет усиление нашему чемпионату. Думаю, что РПЛ станет интереснее при добавлении команд из чемпионата Белоруссии», – сказал экс-тренер «Динамо».

Ранее министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук не исключил участия белорусских клубов в российских лигах.