Сергей Силкин: «РПЛ станет интереснее при добавлении команд из чемпионата Белоруссии»
Сергей Силкин оценил идею объединенного чемпионата России и Беларуси.
«Если к нам пару команд добавятся, то это, безусловно, будет усиление нашему чемпионату. Думаю, что РПЛ станет интереснее при добавлении команд из чемпионата Белоруссии», – сказал экс-тренер «Динамо».
Ранее министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук не исключил участия белорусских клубов в российских лигах.
Опубликовано: Sports
Источник: Vprognoze.ru
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