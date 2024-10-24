Заза Джанашия: «Белорусские клубы не усилят российский футбол. Лучше их сделать сильнее и вложить деньги»
Заза Джанашия оценил идею объединенного чемпионата России и Беларуси.
Ранее министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук не исключил участия белорусских клубов в российских лигах.
«Белорусские клубы не усилят российский футбол.
Сколько должно быть команд в РПЛ, чтобы туда еще пускать клубы из Беларуси? Российскому футболу это не нужно, потому что в РПЛ есть хорошие команды.
Лучше их сделать сильнее и вложить в них деньги, чем запускать к нам белорусские клубы.
В Беларуси только одна-две сильные команды, а что с остальными? В них нужно вкладывать деньги, чтобы они составили конкуренцию», – сказал бывший футболист сборной Грузии Заза Джанашия.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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