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Движение против нетерпимости пожаловалось в Генпрокуратуру Испании на поведение фанатов «Атлетико» в дерби. Требуют уголовной ответственности за расизм в адрес Винисиуса и пожелания смерти Куртуа

Движение против нетерпимости пожаловалось на оскорбления Винисиуса в дерби.

Встреча «Атлетико» и «Реала» в 8-м туре Ла Лиги завершилась со счетом 1:1 – игру приостанавливали более чем на 15 минут из-за бросания предметов с трибун в Тибо Куртуа. После матча Комитет по борьбе с насилием принял к рассмотрению жалобу на расизм со стороны фанатов «матрасников», неоднократно называвших Винисиуса Жуниора «обезьяной».

Как передает Infobae, Движение против нетерпимости подало жалобу на инциденты во время дерби в Генпрокуратуру Испании и потребовало привлечь виновных к уголовной ответственности. В письме упоминаются, в частности, расистские выкрики в отношении Винисиуса Жуниора и пожелания смерти Куртуа во время матча. Также отмечается, что некоторые из фанатов на трибунах демонстрировали неонацистскую символику на баннерах и одежде.

Кроме того, преступлениями на почве ненависти, по мнению организации, являются призывы в соцсетях перед матчем приходить на стадион в масках с целью «иметь возможность оскорбить Винисиуса и избежать идентификации после того, как очернили достоинство и нанесли ущерб моральной устойчивости игрока», а также вандализм в отношении таблички с именем Тибо Куртуа возле «Метрополитано». Также в письме упомянуты препятствия работе полицейских на матче со стороны «Атлетико», о которых ранее заявлял профсоюз полиции Испании.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Infobae
logoРеал Мадрид
logoАтлетико
logoЛа Лига
происшествия
болельщики
logoТибо Куртуа
logoВинисиус Жуниор
дискриминация
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