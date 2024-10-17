Смягчено наказание «Атлетико» за бросание предметов фанатами в Куртуа: частичное закрытие трибун на один матч вместо трех, штраф – 3 тысячи евро

Наказание «Атлетико» за поведение болельщиков во время дерби с «Реалом» уменьшено.

Игра 8-го тура Ла Лиги (1:1) была приостановлена на 15 минут после того, как фанаты «матрасников» стали бросать различные предметы в Тибо Куртуа , желая голкиперу «Реала » смерти. Также с трибун выкрикивали оскорбительные лозунги.

По итогам матча «Атлетико » наказали частичным закрытием трибун на 3 домашних матча чемпионата и штрафом в размере 45 тысяч евро. Клуб обжаловал дисциплинарные меры в Апелляционном комитете.

Апелляция «Атлетико » была удовлетворена. Трибуны будут частично закрыт на один матч вместо трех, а штраф составит 3 тысячи евро.