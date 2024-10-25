Игроки, тренеры и ветераны «Спартака» посмотрели фильм о Черенкове на «Лукойл Арене»

Игроки, тренеры и ветераны «Спартака» посмотрели фильм про Федора Черенкова.

Специальный показ фильма «Федя. Народный футболист» прошел в конференц-зале на «Лукойл Арене».

Отмечается, что в числе ветеранов на показ пригласили игравших вместе с героем фильма Сергея Родионова, Сергея Шавло, Игоря Шалимова и других.

Премьера фильма про Черенкова состоится 28 октября. В широкий прокат картина выйдет 31 октября.