Игроки, тренеры и ветераны «Спартака» посмотрели фильм о Черенкове на «Лукойл Арене»
Игроки, тренеры и ветераны «Спартака» посмотрели фильм про Федора Черенкова.
Специальный показ фильма «Федя. Народный футболист» прошел в конференц-зале на «Лукойл Арене».
Отмечается, что в числе ветеранов на показ пригласили игравших вместе с героем фильма Сергея Родионова, Сергея Шавло, Игоря Шалимова и других.
Премьера фильма про Черенкова состоится 28 октября. В широкий прокат картина выйдет 31 октября.
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Спартака»
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