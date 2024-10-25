Титов, Аленичев, Самедов, Павлюченко, Колодин, Семшов сыграют в матче памяти Черенкова между легендами «Спартака» и «Динамо»
Егор Титов и Дмитрий Аленичев сыграют в матче памяти Федора Черенкова.
РФС проведет матч между легендами «Спартака» и «Динамо» 13 ноября на «Лукойл Арене».
«Участие в матче памяти Федора Черенкова примут спартаковцы Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Александр Самедов, Дмитрий Парфенов, Сергей Юран, Виктор Онопко, Дмитрий Комбаров, Роман Павлюченко и другие.
Со стороны динамовцев на поле выйдут Андрей Каряка, Денис Колодин, Игорь Колыванов, Игорь Семшов и другие», – сообщает «Р-Спорт».
Также сообщается, что тренерами команды легенд «Спартака» станут Олег Романцев, Ринат Дасаев и Сергей Родионов.
Ветеранов «Динамо» будут тренировать Валерий Газзаев и Александр Бородюк. Также планируется привлечение Юрия Семина и Владимира Пильгуя.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Р-Спорт»
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