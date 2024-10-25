Титов, Аленичев, Самедов, Павлюченко, Колодин, Семшов сыграют в матче памяти Черенкова между легендами «Спартака» и «Динамо»

Егор Титов и Дмитрий Аленичев сыграют в матче памяти Федора Черенкова.

РФС проведет матч между легендами «Спартака » и «Динамо » 13 ноября на «Лукойл Арене».

«Участие в матче памяти Федора Черенкова примут спартаковцы Александр Филимонов , Дмитрий Хлестов , Дмитрий Аленичев , Егор Титов , Александр Самедов , Дмитрий Парфенов , Сергей Юран, Виктор Онопко, Дмитрий Комбаров , Роман Павлюченко и другие.

Со стороны динамовцев на поле выйдут Андрей Каряка, Денис Колодин, Игорь Колыванов, Игорь Семшов и другие», – сообщает «Р-Спорт».

Также сообщается, что тренерами команды легенд «Спартака» станут Олег Романцев, Ринат Дасаев и Сергей Родионов.

Ветеранов «Динамо» будут тренировать Валерий Газзаев и Александр Бородюк. Также планируется привлечение Юрия Семина и Владимира Пильгуя.