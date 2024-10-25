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Титов, Аленичев, Самедов, Павлюченко, Колодин, Семшов сыграют в матче памяти Черенкова между легендами «Спартака» и «Динамо»

Егор Титов и Дмитрий Аленичев сыграют в матче памяти Федора Черенкова.

РФС проведет матч между легендами «Спартака» и «Динамо» 13 ноября на «Лукойл Арене». 

«Участие в матче памяти Федора Черенкова примут спартаковцы Александр ФилимоновДмитрий Хлестов, Дмитрий Аленичев, Егор ТитовАлександр СамедовДмитрий Парфенов, Сергей Юран, Виктор Онопко, Дмитрий Комбаров, Роман Павлюченко и другие.

Со стороны динамовцев на поле выйдут Андрей Каряка, Денис Колодин, Игорь Колыванов, Игорь Семшов и другие», – сообщает «Р-Спорт».

Также сообщается, что тренерами команды легенд «Спартака» станут Олег Романцев, Ринат Дасаев и Сергей Родионов.

Ветеранов «Динамо» будут тренировать Валерий Газзаев и Александр Бородюк. Также планируется привлечение Юрия Семина и Владимира Пильгуя.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Р-Спорт»
logoСпартак
logoЕгор Титов
logoРоман Павлюченко
logoДмитрий Парфенов
logoАндрей Каряка
logoДенис Колодин
logoДмитрий Комбаров
logoИгорь Семшов
logoАлександр Самедов
logoВалерий Газзаев
logoАлександр Бородюк
logoЮрий Семин
logoСергей Родионов
logoпремьер-лига Россия
logoРинат Дасаев
logoРФС
logoДинамо Москва
logoИгорь Колыванов
logoСергей Юран
logoДмитрий Аленичев
logoОлег Романцев
logoВиктор Онопко
Владимир Пильгуй
logoФедор Черенков
logoАлександр Филимонов
logoЛукойл Арена
logoДмитрий Хлестов
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