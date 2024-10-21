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«Снимать про «Спартак» – дело серьезное в нашей стране, шаг влево, шаг вправо – смерть. Опасений было много, но мы сделали хорошую работу». Николай Фоменко о фильме про Черенкова

Николай Фоменко высказался о съемках фильма про Федора Черенкова.

Премьера фильма «Федя. Народный футболист» состоится 28 октября, в широкий прокат кинокартина выйдет 31 октября.

«Мне кажется, что мы сделали хорошую и очень важную работу. Сказать по совести, конечно, перед началом работы опасений было много. Снимать фильм про «Спартак» – дело серьезное в нашей стране, шаг влево, шаг вправо – смерть.

Много интересного было на съемках, они были сделаны очень круто с точки зрения технологий. Мы снимаем фильм о людях, время которых безвозвратно ушло. Сегодня как никогда важно это напомнить, что бывают другие человеческие ценности.

Я играю Константина Ивановича Бескова, дело было непростое, потому что его многие еще помнят. Он привнес новое направление в отечественном футболе. Трудно говорить, как я справился, но я старался. Трудно было быть, с одной стороны, похожим, а с другой – привнести что-то свое.

Мне не довелось с ним общаться, в отличие от Феди Черенкова. С ним мне доводилось даже сыграть в начале 1990-х годов. Это был потрясающий человек, взрослый великий футболист, у которого за спиной огромное количество побед. Был таким ребенком, смотрел на нас так, словно мы сошли с небес. Он был удивительным человеком», – сказал заслуженный артист России Николай Фоменко.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
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logoФедор Черенков
logoНиколай Фоменко
ТАСС
кино
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