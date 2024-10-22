Писарев о Федоре Черенкове: «Уникальный человек. Для него футбол был смыслом жизни, материального не существовало. Он никогда не интересовался, какие будут премиальные»

Николай Писарев сказал, что футбол был смыслом жизни для Федора Черенкова.

28 октября в столичном кинотеатре «Октябрь» состоится премьера фильма «Федя. Народный футболист», который посвящен Черенкову.

Бывший футболист «Спартака » ушел из жизни в октябре 2014 года в возрасте 55 лет.

«Полгода мы жили в одном номере, поэтому я могу оценивать не только игровые, но и человеческие качества Черенкова. Это был уникальный человек. Для него футбол был смыслом жизни. Он иногда ставил меня в тупик некоторыми фразами и вопросами.

Для него, по‑моему, материального ничего не существовало. Он никогда не интересовался, какие будут премиальные, какие‑то вознаграждения. У него был футбол в чистом виде», – сказал бывший форвард красно-белых.