Слишкович считает, что легионеры должны учить русский: «Ты не можешь приехать в Россию и просить человека учить твой язык. Ты должен показать желание»

Владимир Слишкович заявил, что легионеры РПЛ должны учить русский язык.

– Русский язык – самый сложный из всех, что вы изучали?

– Для меня – нет. Боснийский тоже из славянской группы, многие слова похожи. Французский и итальянский языки мне дались легко, потому что я ходил в школу в этих странах.

– Вы проводите тренировки на русском языке.

– Я и в «Спартаке» проводил тренировки на русском.

– Но в «Оренбурге» много испаноговорящих .

– Я использовал и испанский язык, и английский, и русский. Давайте так, с Бонгонда и Мартинсом в «Спартаке » я говорил на французском.

Но мое мнение такое: клуб же российский, поэтому россияне не должны учить иностранный язык. Это легионеры должны учить русский.

Это нормально, так должно быть. Ты не можешь приехать в Россию и просить человека учить твой язык. Ты должен показать свое желание и начать учить русский, – сказал главный тренер «Оренбурга».