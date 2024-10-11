Слишкович считает, что легионеры должны учить русский: «Ты не можешь приехать в Россию и просить человека учить твой язык. Ты должен показать желание»
– Русский язык – самый сложный из всех, что вы изучали?
– Для меня – нет. Боснийский тоже из славянской группы, многие слова похожи. Французский и итальянский языки мне дались легко, потому что я ходил в школу в этих странах.
– Вы проводите тренировки на русском языке.
– Я и в «Спартаке» проводил тренировки на русском.
– Но в «Оренбурге» много испаноговорящих.
– Я использовал и испанский язык, и английский, и русский. Давайте так, с Бонгонда и Мартинсом в «Спартаке» я говорил на французском.
Но мое мнение такое: клуб же российский, поэтому россияне не должны учить иностранный язык. Это легионеры должны учить русский.
Это нормально, так должно быть. Ты не можешь приехать в Россию и просить человека учить твой язык. Ты должен показать свое желание и начать учить русский, – сказал главный тренер «Оренбурга».
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