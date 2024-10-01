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  • Радимов о «Спартаке» против «Локо»: «С высокой линией играть парой Абена и Бабич – самоубийство. Денисов в отборе никакой. Маркиньос – комедия, Бонгонда играет в свою игру»
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Радимов о «Спартаке» против «Локо»: «С высокой линией играть парой Абена и Бабич – самоубийство. Денисов в отборе никакой. Маркиньос – комедия, Бонгонда играет в свою игру»

Владислав Радимов раскритиковал игру «Спартака» в матче с «Локомотивом» (1:3).

Литвинов сыграл безобразный матч, проиграл кучу подборов, не доработал при втором голе, что опорный полузащитник не имеет права делать, когда Самошников забивал второй мяч, когда Карпукас сделал передачу. Просто катастрофическая ошибка, что он не добежал.

Дальше – Денисов… Вот сравните крайних защитников Денисова и Самошникова, и поймете, сколько крайний защитник должен подключаться. Сравните вообще лучших крайних защитников во всех командах. Дуглас Сантос, Караваев даже при его ошибке все равно какой он проделывает объем работы, сколько подач туда делает. И сравните Денисова, который вроде есть, но который в отборе совершенно бесполезен.

– А центральная связка защитников Абена – Бабич?

– С высокой линией играть парой Абена и Бабич – самоубийство. При том, что Денисов, как я уже сказал, в отборе никакой, что показал матч: его Пиняев просто разворачивал и в моменте первого гола убрал в середину, тот даже не успел развернуться. Рябчук в обороне, ну, более-менее, но это на фоне всех остальных.

В плане атакующих действий, особенно если на пространстве, «Спартак» может. Но мы видим, что «Махачкалу» вскрыть не могут, «Ахмат» не могут, «Рубин» удалось только за счет спорного пенальти. «Динамо», которое давало играть – ну да, там вскрыли. Сейчас приехал «Локомотив», который два раза повел в счете, который здорово отходил назад. И моментов практически не создали за весь матч. Даже откровенных прострелов не было.

Вот это, с одной стороны, просчет Станковича, он должен работать над этим. Но, с другой стороны – качество игроков. Столько уже раз говорили – Умяров, Пруцев, Мартинс в опорной зоне – все не то. Ну они же не созидатели, по большому счету. У «Спартака», получается, что созидать-то особо некому.

– А Маркиньос, Бонгонда? Барко, в конце концов!

– Маркиньос – ну это комедия какая-то, Бонгонда играет в свою игру. Ему никто почему-то не объясняет, что есть коллективный футбол. Абена попал в чемпионат явно выше уровнем. Я считаю, что те, кто покупал этих игроков, они покупали лишь бы купить. Это не усиление: ни Маркиньос, ни Абена, – сказал бывший полузащитник «Зенита».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoЛокомотив
logoЗенит
logoРубин
logoВладислав Радимов
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoАхмат
logoВячеслав Караваев
logoДуглас Сантос
logoТео Бонгонда
logoМиенти Абена
logoСрджан Бабич
logoКристофер Мартинс Перейра
logoОлег Рябчук
logoМаркиньос Коста
logoИлья Самошников
logoНаиль Умяров
logoДанил Пруцев
logoСергей Пиняев
logoДинамо Махачкала
logoРуслан Литвинов
logoДаниил Денисов
logoАртем Карпукас
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