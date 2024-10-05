Зарема о матче «Спартака» с «Ростовом»: «Приклубные блогеры пели, что Мартинса и Николсона надо продать в первую очередь. А они в очередной раз спасают Амарала»

Зарема Салихова оценила игру «Спартака» в первом тайме матча с «Ростовом».

Красно-белые принимают «Ростов » в 11-м туре Мир РПЛ (3:0, второй тайм). В первой половине игры нападающий хозяев Шамар Николсон отметился дублем, полузащитник Кристофер Мартинс Перейра – результативной передачей.

«Приклубные блогеры пели, что Мартинса и Николсона надо продать в первую очередь обязательно. Видимо, под еще пару игроков из «Ференцвароша». А они в очередной раз спасают Амарала.

Сколько он еще будет выезжать на работе предыдущих спортивных директоров?» – сказала супруга бывшего владельца «Спартака » Леонида Федуна.