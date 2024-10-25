Саша Илич: «РПЛ находится примерно на одном уровне с Грецией. Выше сербской и болгарской лиг»
Саша Илич оценил уровень Мир РПЛ.
«Я слежу за РПЛ уже давно, поскольку в России играло много сербских футболистов. Например, один из моих лучших друзей Данко Лазович выступал за «Зенит» в золотые времена этого клуба.
Тошич, Красич, можно долго вспоминать. И логично, что раньше лига была сильнее, это связано с происходящими сейчас событиями. Продолжается отстранение от еврокубков.
Но мое мнение – РПЛ остается сильным чемпионатом, по уровню выше сербской и болгарской лиг, где я работал, и сейчас находится примерно на одинаковом уровне с Грецией, от которой несколько команд стабильно неплохо выступают в еврокубках», – заявил бывший тренер «Пари НН».
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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