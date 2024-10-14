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Вьештица о том, что российские тренеры обижаются на сербских: «Ну мы же братья, зачем обижаться? Конкуренция везде» 

Милан Вьештица высказался о конкуренции среди тренеров.

— Вы же знаете Сашу Кержакова хорошо.

— Конечно!

— Он работал тренером в сербском «Спартаке». Но почему всего несколько месяцев?

— Ну, знаете, тренерская работа — такая. Сегодня ты нравишься руководителю клуба, завтра — нет. Саша поработал в «Спартаке», да, его заменили. Из-за результата.

— Не общались с ним тогда?

— Нет, у меня телефона не было. Но самое интересное, что когда Кержаков уходил со своим штабом из «Спартака», мы пришли в этот клуб, вместо них.

— И долго там работали?

— Полгода.

— В Сербии большая конкуренция среди тренеров…

— Как и везде.

— Тренеров из бывшей Югославии часто назначают в российские клубы. И наши тренеры обижаются: почему берут сербов? Как бы вы ответили на этот вопрос?

— Ну мы же братья, зачем обижаться? – сказал бывший игрок «Зенита», а ныне ассистент тренера «Войводины».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoМилан Вьештица
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Кержаков
logoвысшая лига Сербия
logoАлександр Мостовой
logoСергей Юран
logoСаша Илич
logoСпартак Суботица
logoВладимир Слишкович
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