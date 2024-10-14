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Илич об отставке из «Пари НН»: «Решение руководства клуба. Слышал, там были недовольны стилем игры. Команда неплохо играла – набрали 11 очков против прямых конкурентов»

Саша Илич высказался об отставке из «Пари НН».

Экс-тренер был отправлен в отставку 5 октября после матча 11‑го тура Мир РПЛ против «Акрона» (2:2).

– Не хочу говорить что‑то плохое в адрес руководства клуба, потому что они предоставили мне возможность. Работа в России останется у меня в памяти.

Я пришел сюда в очень сложный момент для клуба, но вместе с командой добился большого успеха – «Пари НН» остался в РПЛ. Не могу быть недовольным своей работой, так как в нынешнем сезоне мы набрали 11 очков, играя против прямых конкурентов. Думаю, команда неплохо играла, но мое увольнение – это решение клуба…

– Вы считаете увольнение заслуженным?

– Я не хочу об этом говорить. Это решение клуба, и каждый тренер должен уважать его. Мы можем много рассуждать на эту тему, но, повторюсь, это решение руководства клуба.

Слышал, что там были недовольны стилем игры, который я ставил. Лучший футбол, который мы показали, был против «Рубина» дома, но мы тогда уступили – 2:4.

Я бы еще отметил нашу игру против «Краснодара», который на данный момент является одним из лучших клубов в России. Несмотря на поражение, мы вели в счете за 15 минут до конца игры. Очень жаль, что нам не хватило тогда сил, – сказал бывший тренер «Пари НН».

9 октября пост главного тренера «Пари НН» занял Виктор Гончаренко, контракт с 47‑летним белорусским специалистом заключен на два года. Нижегородская команда с 11 очками занимает 12‑е место в турнирной таблице РПЛ.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoРубин
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoСаша Илич
logoПари НН
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