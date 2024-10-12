Канчельскис о «Пари НН»: «Любой клуб, увольняющий тренера после 10 туров, вызывает у меня смех. Не все руководители наших клубов — футбольные люди»
Андрей Канчельскис оценил решение «Пари НН» уволить Сашу Илича.
Новым тренером клуба на этой неделе стал Виктор Гончаренко. После 11 туров нижегородцы занимают в Мир РПЛ 12-е место.
«Время покажет, правильное это решение или нет. В моем понимании это неправильное решение. Давайте специалистам дорабатывать до конца, тогда вы будете видеть результат.
Почему назначить Гончаренко — неправильное решение? Нельзя убирать тренера после десяти туров. Это было бы неправильным решением в любом другом клубе. Оценивать верность решения всегда надо в конце сезона, вот и все.
Любой клуб, который увольняет тренера после десяти туров, вызывает у меня смех. Но не все руководители наших клубов — футбольные люди. Поэтому с ними сложно общаться и сложно ожидать от них правильных решений», — сказал экс-игрок сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
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