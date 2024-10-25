Флик об обороне «Барсы»: «После «Баварии» поняли, что нужно совершенствоваться. Все игроки готовы к «Реалу», мы верим в себя»

Ханс-Дитер Флик высказался об оборонительной системе «Барселоны».

Завтра каталонцы сыграют на выезде с «Реалом» в рамках 11-го тура Ла Лиги .

«У нас есть свой подход и идеи, они уже были против «Баварии» (4:1), и мы поняли, что нам нужно совершенствоваться.

В каждой игре нужно адаптироваться к следующей, и теперь нам нужно адаптироваться к «Реалу». Сейчас мы играем против «Мадрида », все игроки очень подготовлены, и я доверяю им, потому что они играют великолепно.

После счета 1:1 против «Баварии» мы вышли вперед, и это хороший знак, потому что означает, что мы верим в себя. Мы лучше играем в атаках, с мячом и без. Мы это продемонстрировали и будем показывать дальше», – заявил главный тренер «Барселоны».