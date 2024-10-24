Ольмо про класико: «Барселона» способна победить «Реал» за счет своих идей»
Дани Ольмо надеется на победу «Барселоны» над «Реалом» в субботу.
«В таком матче нет фаворита. Это лучшая игра, которую только можно провести в Ла Лиге и Европе.
Мы способны обыграть их за счет наших идей, и именно это мы и собираемся продемонстрировать», – заявил полузащитник «блауграны» в эфире TV3.
«Реал» и «Барселона» встретятся на «Сантьяго Бернабеу» 26 октября в рамках 11-го тура чемпионата Испании. Начало матча – в 22:00 (мск).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Mundo Deportivo
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