Анчелотти о класико: «Ничто не мешает мне спать по ночам. У них очень смелая команда, уважаем «Барсу» Флика так же, как и при Хави»
Карло Анчелотти высказался о «Барселоне» в преддверии класико.
«Реал» примет каталонцев в рамках 11-го тура Ла Лиги в субботу.
«У них очень четкое представление об игре, это очень смелая команда, и нам нужно хорошо подготовиться к матчу.
У них действительно все хорошо, сложно назвать фаворита в класико. К счастью, ничто не мешает мне спать по ночам.
Это зависит от многих вещей, от того, как вы проводите игру: будут моменты, когда контроль будет у нас, а в других – у них. И управлять этим очень важно.
Флик изменил философию игры, но для меня Хави проделал по-своему фантастическую работу, он выигрывал у нас матчи, и я не хочу сравнивать. Мы уважаем«Барсу» Флика так же, как и «Барсу» Хави», – заявил главный тренер «Реала».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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