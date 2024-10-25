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  • Анчелотти о класико: «Ничто не мешает мне спать по ночам. У них очень смелая команда, уважаем «Барсу» Флика так же, как и при Хави»
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Анчелотти о класико: «Ничто не мешает мне спать по ночам. У них очень смелая команда, уважаем «Барсу» Флика так же, как и при Хави»

Карло Анчелотти высказался о «Барселоне» в преддверии класико.

«Реал» примет каталонцев в рамках 11-го тура Ла Лиги в субботу.

«У них очень четкое представление об игре, это очень смелая команда, и нам нужно хорошо подготовиться к матчу.

У них действительно все хорошо, сложно назвать фаворита в класико. К счастью, ничто не мешает мне спать по ночам.

Это зависит от многих вещей, от того, как вы проводите игру: будут моменты, когда контроль будет у нас, а в других – у них. И управлять этим очень важно.

Флик изменил философию игры, но для меня Хави проделал по-своему фантастическую работу, он выигрывал у нас матчи, и я не хочу сравнивать. Мы уважаем«Барсу» Флика так же, как и «Барсу» Хави», – заявил главный тренер «Реала».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
logoКарло Анчелотти
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoХави
logoЛа Лига
logoХанс-Дитер Флик
logoКласико
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