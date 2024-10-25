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Флик о матче с «Реалом»: «В Германии тоже есть класико, но это совсем не то. «Барса» – «Мадрид» – это класико с большой буквы»

Ханс-Дитер Флик назвал матчи «Барселоны» с «Реалом» «класико с большой буквы».

Завтра каталонский клуб сыграет с «Мадридом» в матче 11-го тура Ла Лиги. «Барса» опережает принципиального соперника на 3 очка.

«Приятно, когда тебя хвалят, но я знаю, в чем заключается моя работа, и моя работа – это результаты. Когда выигрываем – хорошо, когда нет – плохо. Мы сосредоточены на том, как хотим играть.

Здесь происходит большая перемена и в клубе, и в Барселоне, и это ощутимо, эта связь восхитительна, а атмосфера в прошлую среду была фантастической («Барселона» обыграла «Баварию со счетом 4:1 в Лиге чемпионов – Спортс’‘). Именно для этого мы играем в футбол и отдаем все, чтобы побеждать.

Это наша работа, и все. Когда ты выходишь на поле, ты играешь для них, для болельщиков. Играть в класико – это то, о чем мечтаешь больше всего.

В Германии тоже есть класико («Бавария» – «Боруссия» Дортмунд, Der Klassiker – Спортс’‘), но это совсем не то. «Барса» – «Мадрид» – это класико с большой буквы», – сказал главный тренер «Барселоны», ранее работавший в «Баварии». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Mundo Deportivo
logoБавария
logoБоруссия Дортмунд
logoбундеслига Германия
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoХанс-Дитер Флик
logoКласико
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