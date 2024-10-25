Даниил Фомин: «Зенит» – гегемон российского футбола, выиграл РПЛ 6 раз подряд. Всегда побеждать невозможно, когда-нибудь чемпионом станет другая команда»
Даниил Фомин назвал «Зенит» гегемоном российского футбола.
– В прошлом сезоне была борьба с «Зенитом» до последнего тура – сейчас с питерцами команды идут вровень, хотя несколько сезонов назад все были уверены в их чемпионстве. Команды сравнялись по уровню с «Зенитом»?
– Честно, не знаю. «Динамо» всегда удачно играло с «Зенитом», у нас никогда не было мыслей: с ними тяжело взять очки.
Понятно, что «Зенит» выиграл чемпионат шесть раз подряд, это гегемон российского футбола. Но всегда побеждать невозможно, наступит момент, когда чемпионом России станет другая команда.
– За шесть лет пока никто не смог.
– В каких-то странах и десять лет подряд выигрывают, – сказал полузащитник «Динамо» Даниил Фомин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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