Даниил Фомин: «Зенит» – гегемон российского футбола, выиграл РПЛ 6 раз подряд. Всегда побеждать невозможно, когда-нибудь чемпионом станет другая команда»

Даниил Фомин назвал «Зенит» гегемоном российского футбола.

– В прошлом сезоне была борьба с «Зенитом» до последнего тура – сейчас с питерцами команды идут вровень, хотя несколько сезонов назад все были уверены в их чемпионстве. Команды сравнялись по уровню с «Зенитом»?

– Честно, не знаю. «Динамо» всегда удачно играло с «Зенитом», у нас никогда не было мыслей: с ними тяжело взять очки.

Понятно, что «Зенит» выиграл чемпионат шесть раз подряд, это гегемон российского футбола. Но всегда побеждать невозможно, наступит момент, когда чемпионом России станет другая команда.

– За шесть лет пока никто не смог.

– В каких-то странах и десять лет подряд выигрывают, – сказал полузащитник «Динамо » Даниил Фомин .