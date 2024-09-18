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  • Вендел и Сперцян за 20 млн евро – самые дорогие игроки РПЛ. Клаудиньо – 3-й, Глушенков и Тюкавин делят 4-е место (Transfermarkt)
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Вендел и Сперцян за 20 млн евро – самые дорогие игроки РПЛ. Клаудиньо – 3-й, Глушенков и Тюкавин делят 4-е место (Transfermarkt)

Опубликован рейтинг самых дорогих игроков Мир РПЛ.

Портал Transfermarkt обновил оценочную стоимость футболистов Мир РПЛ. По версии источника, самыми дорогими игроками российского чемпионата являются хавбек «Зенита» Вендел и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян

Топ самых дорогих игроков выглядит так:

1-2. Вендел («Зенит») – 20 млн евро;

1-2. Эдуард Сперцян («Краснодар») – 20 млн евро;

3. Клаудиньо («Зенит») – 18 млн евро;

4-5. Максим Глушенков («Зенит») – 16 млн евро;

4-5. Константин Тюкавин («Динамо») – 16 млн евро;

6. Джон Кордоба («Краснодар») – 14 млн евро;

7-10. Эсекиэль Барко («Спартак») – 12 млн евро;

7-10. Дуглас Сантос («Зенит») – 12 млн евро;

7-10. Вильмар Барриос («Зенит») – 12 млн евро;

7-10. Бителло («Динамо») – 12 млн евро;

11-12. Лусиано Гонду («Зенит») – 11 млн евро;

11-12. Матео Кассьерра («Зенит») – 11 млн евро;

13-15. Артур Гимараэс («Зенит») – 10 млн евро;

13-15. Страхиня Эракович («Зенит») – 10 млн евро;

13-15. Нино Мота («Зенит») – 10 млн евро;

16-19. Педро дос Сантос («Зенит») – 9 млн евро;

16-19. Манфред Угальде («Спартак») – 9 млн евро;

16-19. Иван Обляков (ЦСКА) – 9 млн евро;

16-19. Луис Чавес («Динамо») – 9 млн евро;

20-24. Сергей Пиняев («Локомотив») – 8 млн евро;

20-24. Данил Глебов («Ростов») – 8 млн евро;

20-24. Хорхе Карраскаль («Динамо») – 8 млн евро;

20-24. Даниил Фомин («Динамо») – 8 млн евро;

20-24. Дмитрий Баринов («Локомотив») – 8 млн евро;

25-26. Игорь Дивеев (ЦСКА) – 7,5 млн евро;

25-26. Александр Соболев («Зенит») – 7,5 млн евро. 

Вендел, Дуглас и Барриос подешевели больше всех в РПЛ (Transfermarkt)

Глушенков, Батраков, Тюкавин, Барко и Даку подорожали больше всех в РПЛ (Transfermarkt)

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Transfermarkt
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logoМатео Кассьерра
logoВильмар Барриос
logoХорхе Карраскаль
logoКлаудиньо
logoИгорь Дивеев
logoАртур Гимараэс
logoНино Мота
logoИван Обляков
logoЭсекиэль Барко
logoАлександр Соболев
logoВендел
logoДанил Глебов
logoЭдуард Сперцян
logoМаксим Глушенков
logoСтрахиня Эракович
logoМанфред Угальде
logoСергей Пиняев
деньги
logoКонстантин Тюкавин
logoБителло
logoЛусиано Гонду
logoПедро дос Сантос
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