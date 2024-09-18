Вендел и Сперцян за 20 млн евро – самые дорогие игроки РПЛ. Клаудиньо – 3-й, Глушенков и Тюкавин делят 4-е место (Transfermarkt)
Портал Transfermarkt обновил оценочную стоимость футболистов Мир РПЛ. По версии источника, самыми дорогими игроками российского чемпионата являются хавбек «Зенита» Вендел и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.
Топ самых дорогих игроков выглядит так:
1-2. Вендел («Зенит») – 20 млн евро;
1-2. Эдуард Сперцян («Краснодар») – 20 млн евро;
3. Клаудиньо («Зенит») – 18 млн евро;
4-5. Максим Глушенков («Зенит») – 16 млн евро;
4-5. Константин Тюкавин («Динамо») – 16 млн евро;
6. Джон Кордоба («Краснодар») – 14 млн евро;
7-10. Эсекиэль Барко («Спартак») – 12 млн евро;
7-10. Дуглас Сантос («Зенит») – 12 млн евро;
7-10. Вильмар Барриос («Зенит») – 12 млн евро;
7-10. Бителло («Динамо») – 12 млн евро;
11-12. Лусиано Гонду («Зенит») – 11 млн евро;
11-12. Матео Кассьерра («Зенит») – 11 млн евро;
13-15. Артур Гимараэс («Зенит») – 10 млн евро;
13-15. Страхиня Эракович («Зенит») – 10 млн евро;
13-15. Нино Мота («Зенит») – 10 млн евро;
16-19. Педро дос Сантос («Зенит») – 9 млн евро;
16-19. Манфред Угальде («Спартак») – 9 млн евро;
16-19. Иван Обляков (ЦСКА) – 9 млн евро;
16-19. Луис Чавес («Динамо») – 9 млн евро;
20-24. Сергей Пиняев («Локомотив») – 8 млн евро;
20-24. Данил Глебов («Ростов») – 8 млн евро;
20-24. Хорхе Карраскаль («Динамо») – 8 млн евро;
20-24. Даниил Фомин («Динамо») – 8 млн евро;
20-24. Дмитрий Баринов («Локомотив») – 8 млн евро;
25-26. Игорь Дивеев (ЦСКА) – 7,5 млн евро;
25-26. Александр Соболев («Зенит») – 7,5 млн евро.
Вендел, Дуглас и Барриос подешевели больше всех в РПЛ (Transfermarkt)
Глушенков, Батраков, Тюкавин, Барко и Даку подорожали больше всех в РПЛ (Transfermarkt)
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