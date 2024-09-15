Агент о вариантах у Фомина: «Бешикташ» и вся верхушка РПЛ, но до конкретики не доходило. «Динамо» сказало, что хотело бы сохранить Даню»
Агент Даниила Фомина рассказал о вариантах трудоустройства у хавбека.
На этой неделе 27-летний игрок продлил контракт с «Динамо» до 2029 года.
— Как складывались переговоры?
— Мы имели варианты развития карьеры. Например, я соединял Дмитрия Гафина (председатель совета директоров «Динамо» – Спортс”) с одним турецким клубом.
— Каким?
— «Бешикташ». Мы разговаривали по этому поводу, были заходы от других российских клубов. Называть не буду — это вся верхушка РПЛ. До конкретики не доходило.
Даня сразу сказал: давай сначала закроем вопрос с «Динамо». Если там скажут «так и никак иначе», будем рассматривать и другие варианты.
— Что значит «так и никак иначе»? Готовность к продаже?
— Да. Но клуб сказал, что хотел бы сохранить игрока, и мы стали договариваться, – сказал Александр Маньяков.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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