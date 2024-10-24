«ПСЖ» снова обяжут выплатить 55 млн евро Мбаппе. В пятницу апелляционный комитет LFP отклонит протест парижан (L’Équipe)

«ПСЖ» проиграет в финансовом споре с Килианом Мбаппе.

Ранее Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) обязала парижан выплатить французскому форварду, бесплатно перешедшему в «Реал » летом, 55 миллионов евро долга. Данная сумма представляет собой невыплаченную зарплату и бонусы. «ПСЖ » отказался выплачивать задолженность и подал апелляцию на решение LFP.

Как сообщает L’Équipe, в пятницу, 25 октября, члены апелляционного комитета LFP вынесут решение в пользу Мбаппе, если не случится ничего экстраординарного.

«Пари Сен-Жермен» после этого может обратиться в вышестоящий апелляционный комитет, находящийся под эгидой Федерации футбола Франции (FFF).

Решение также может быть обжаловано в административном суде с примирением в Национальном олимпийском комитете Франции. А Мбаппе может параллельно обратиться в УЕФА .