«ПСЖ» не намерен платить Мбаппе 55 млн евро. Дело передадут в суд
«ПСЖ» не планирует выплачивать задолженность перед Килианом Мбаппе.
Напомним, сегодня юридический комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) обязал парижский клуб выплатить перешедшему в «Реал» форварду 55 миллионов евро.
Однако «ПСЖ» не намерен выплачивать футболисту эту сумму, пишет L’Equipe. Парижане считают, что действовали правомерно, и готовы к разбирательству в суде, который рассматривает дела, касающиеся трудового законодательства.
В своем пресс-релизе клуб подтвердил, что дело будет передано в орган более высокой юрисдикции.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
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