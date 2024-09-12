«ПСЖ» не намерен платить Мбаппе 55 млн евро. Дело передадут в суд

«ПСЖ» не планирует выплачивать задолженность перед Килианом Мбаппе.

Напомним, сегодня юридический комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) обязал парижский клуб выплатить перешедшему в «Реал » форварду 55 миллионов евро.

Однако «ПСЖ » не намерен выплачивать футболисту эту сумму, пишет L’Equipe. Парижане считают, что действовали правомерно, и готовы к разбирательству в суде, который рассматривает дела, касающиеся трудового законодательства.

В своем пресс-релизе клуб подтвердил, что дело будет передано в орган более высокой юрисдикции.