«ПСЖ» отказался платить Мбаппе 55 млн евро и оспорит решение LFP: «Он получал беспрецедентные привилегии 7 лет в Париже. Это вопрос уважения к клубу и болельщикам, что важнее любого игрока»
Ранее Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) обязала парижан выплатить французскому форварду 55 миллионов евро долга. Данная сумма представляет собой невыплаченную зарплату и бонусы.
LFP назначила для выплаты восьмидневный срок, который истек сегодня. В своем заявлении «ПСЖ» не упоминает о выплате этой суммы, а напротив, сообщает, что намерен передать спор в другую инстанцию.
«ПСЖ» подал апелляцию на решение комиссии LFP. Дело не только в юридической позиции клуба, которая полностью обоснована. Это также вопрос добросовестности, честности, сохранения ценностей и уважения к парижскому клубу и болельщикам, что важнее любого игрока.
С юридической и фактической точки зрения игрок дал публичные и частные обязательства, которые клуб просто просит выполнить. Кроме того, игрок получал беспрецедентные привилегии от клуба на протяжении 7 лет в Париже.
Клуб с нетерпением ждет, когда эти фундаментальные и неоспоримые обязательства будут соблюдены в соответствующей инстанции, если игрок, к сожалению, решит продолжить это дело, которое выглядит сомнительно с точки зрения его репутации», – говорится в заявлении парижского клуба.
Напомним, летом Мбаппе перешел в «Реал» на правах свободного агента по истечении срока контракта с «ПСЖ».
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