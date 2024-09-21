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  • «ПСЖ» отказался платить Мбаппе 55 млн евро и оспорит решение LFP: «Он получал беспрецедентные привилегии 7 лет в Париже. Это вопрос уважения к клубу и болельщикам, что важнее любого игрока»
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«ПСЖ» отказался платить Мбаппе 55 млн евро и оспорит решение LFP: «Он получал беспрецедентные привилегии 7 лет в Париже. Это вопрос уважения к клубу и болельщикам, что важнее любого игрока»

«ПСЖ» продолжит оспаривать выплату задолженности перед Килианом Мбаппе.

Ранее Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) обязала парижан выплатить французскому форварду 55 миллионов евро долга. Данная сумма представляет собой невыплаченную зарплату и бонусы.

LFP назначила для выплаты восьмидневный срок, который истек сегодня. В своем заявлении «ПСЖ» не упоминает о выплате этой суммы, а напротив, сообщает, что намерен передать спор в другую инстанцию.

«ПСЖ» подал апелляцию на решение комиссии LFP. Дело не только в юридической позиции клуба, которая полностью обоснована. Это также вопрос добросовестности, честности, сохранения ценностей и уважения к парижскому клубу и болельщикам, что важнее любого игрока.

С юридической и фактической точки зрения игрок дал публичные и частные обязательства, которые клуб просто просит выполнить. Кроме того, игрок получал беспрецедентные привилегии от клуба на протяжении 7 лет в Париже.

Клуб с нетерпением ждет, когда эти фундаментальные и неоспоримые обязательства будут соблюдены в соответствующей инстанции, если игрок, к сожалению, решит продолжить это дело, которое выглядит сомнительно с точки зрения его репутации», – говорится в заявлении парижского клуба.

Напомним, летом Мбаппе перешел в «Реал» на правах свободного агента по истечении срока контракта с «ПСЖ».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Le Parisien
logoПСЖ
logoРеал Мадрид
logoлига 1 Франция
logoЛа Лига
logoКилиан Мбаппе
деньги
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