«ПСЖ» показал интервью Мбаппе о соглашении с клубом в качестве доказательства по делу о выплате 55 млн евро

Килиан Мбаппе упомянул о соглашении с «ПСЖ» по поводу долга по зарплате.

Ранее Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) обязала парижан выплатить французскому форварду 55 миллионов евро долга. Данная сумма представляет собой невыплаченную зарплату и бонусы. «ПСЖ» отказался выплачивать задолженность и подал апелляцию на решение LFP.

Как пишет Get Football News France, парижане считают, что у них было устное джентльменское соглашение с Мбаппе, согласно которому они не понесут финансовых потерь в случае его ухода на правах свободного агента. Прошлым летом Мбаппе перешел в «Реал ».

Как утверждается, это джентльменское соглашение стало частью защиты «ПСЖ » в данном деле и было озвучено самим Мбаппе после победы в матче над «Тулузой» в январе 2024 года.

«Соглашение, которое я заключил с президентом этим летом, вне зависимости от моего решения [по окончании сезона-2023/24], позволило нам защитить все стороны и сохранить спокойствие в клубе перед будущими вызовами – это самое важное», – сказал Мбаппе после игры.

Как сообщил журналист Foot Mercato Санти Ауна, это видео было показано во время слушания во вторник между двумя сторонами, в ходе которого решение юридического комитета LFP в пользу Мбаппе было рассмотрено Объединенной апелляционной комиссией LFP.

После слушания во вторник вердикт не был вынесен. По информации RMC Sport, он будет объявлен 25 октября