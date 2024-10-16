«ПСЖ» показал интервью Мбаппе о соглашении с клубом в качестве доказательства по делу о выплате 55 млн евро
Ранее Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) обязала парижан выплатить французскому форварду 55 миллионов евро долга. Данная сумма представляет собой невыплаченную зарплату и бонусы. «ПСЖ» отказался выплачивать задолженность и подал апелляцию на решение LFP.
Как пишет Get Football News France, парижане считают, что у них было устное джентльменское соглашение с Мбаппе, согласно которому они не понесут финансовых потерь в случае его ухода на правах свободного агента. Прошлым летом Мбаппе перешел в «Реал».
Как утверждается, это джентльменское соглашение стало частью защиты «ПСЖ» в данном деле и было озвучено самим Мбаппе после победы в матче над «Тулузой» в январе 2024 года.
«Соглашение, которое я заключил с президентом этим летом, вне зависимости от моего решения [по окончании сезона-2023/24], позволило нам защитить все стороны и сохранить спокойствие в клубе перед будущими вызовами – это самое важное», – сказал Мбаппе после игры.
Как сообщил журналист Foot Mercato Санти Ауна, это видео было показано во время слушания во вторник между двумя сторонами, в ходе которого решение юридического комитета LFP в пользу Мбаппе было рассмотрено Объединенной апелляционной комиссией LFP.
После слушания во вторник вердикт не был вынесен. По информации RMC Sport, он будет объявлен 25 октября
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