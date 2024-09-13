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  • На «ПСЖ» могут наложить трансферный бан, если клуб не заплатит Мбаппе 55 млн евро. Это одно из возможных наказаний
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На «ПСЖ» могут наложить трансферный бан, если клуб не заплатит Мбаппе 55 млн евро. Это одно из возможных наказаний

«ПСЖ» может получить запрет на трансферы, если не выплатит долг Килиану Мбаппе.

Ранее юридический комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) обязал парижский клуб выплатить перешедшему в «Реал» форварду 55 миллионов евро. Однако парижане не намерены платить.

Как пишет GFFN со ссылкой на L’Équipe, «ПСЖ» имеет право обжаловать решение LFP в течение семи дней, но не намерен делать этого.

LFP не может заставить «ПСЖ» заплатить Мбаппе, но может наложить на клуб санкции, если он не урегулирует вопрос. Одним из наказаний может быть запрет на трансферы.

Если «ПСЖ» и Мбаппе не решат конфликт, то Килиану придется обратится в трибунал по трудовым спорам, чтобы получить деньги.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: GFFN
logoПСЖ
logoРеал Мадрид
logoлига 1 Франция
logoКилиан Мбаппе
деньги
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