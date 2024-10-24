Сын Пеле: «Отец всегда говорил об игре Месси. И он любил Роналду»

Младший сын Пеле рассказал об отношении отца к Лео Месси и Криштиану Роналду.

«Отец помог развитию Робиньо , Неймара . Но он всегда говорил о Месси , о его игре. И он любил Роналду », – сказал Жошуа ду Насименту.