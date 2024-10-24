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Сын Пеле: «Отец всегда говорил об игре Месси. И он любил Роналду»

Младший сын Пеле рассказал об отношении отца к Лео Месси и Криштиану Роналду.

«Отец помог развитию Робиньо, Неймара. Но он всегда говорил о Месси, о его игре. И он любил Роналду», – сказал Жошуа ду Насименту.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Cadena SER
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