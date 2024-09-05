900 голов Роналду: когда начал забивать, кто больше всех страдал, дотянет ли до 1000?

А сколько у Месси?

Криштиану Роналду забил Хорватии в Лиге наций – и это его 900-й гол в карьере. На 34-й минуте с линии вратарской замкнул подачу Нуну Мендеша из глубины поля.

Большое событие!

Это чувствовалось по празднованию. Криштиану упал на газон и застыл в такой позе перед фотокамерами.

А как он шел к рекорду?

Первый гол Роналду забил почти 22 года назад. Кто помнит?

7 октября 2002 года дерзкий юниор «Спортинга» подхватил мяч в центре поля, накрутил всех соперников, ворвался в штрафную и вонзил мяч в ворота «Морейренсе» .

Но на этом не остановился. В компенсированное время он забил еще раз, только теперь головой. «Спортинг» победил 3:0.

Криштиану было 17 лет и 8 месяцев, меньше чем через год он уехал в «Манчестер Юнайтед».

А дальше вы знаете...

Лучший бомбардир всех времен. Голы Роналду в деталях

Мы современники самого забивного игрока в истории футбола.

Стоп-стоп, Пеле только третий? А как же 1283 гола в соцсетях бразильца? И ведь Ромарио в середине нулевых забивал 1000-й мяч?

С футболистами из прошлого много споров. Есть несколько организаций, которые ведут подсчеты разными методами. Например, в 1283 гола Пеле входят 500, которые забиты в выставочных (в прошлом у них был высокий статус ) и неофициальных матчах.

Криштиану ориентируется на данные Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) – организации, ведущей хронику истории футбола. По ее информации, 24 игрока забили больше 500 голов. И только Роналду пробил отметку в 900.

Ближайший преследователь – Лионель Месси, который отстает на 62 гола.

900 голов – это официальные матчи, а также 22 мяча в товарищеских играх за сборную, которые проводятся в официальные международные слоты.

Правда, за «Аль-Наср» засчитано еще шесть голов в Кубке арабских чемпионов – это полуофициальный турнир, не всего его считают. На Transfermarkt, например, этих мячей нет.

Лучший бомбардир в истории сборных и ЛЧ. Везде первый

● 131 гол в 213 матчах за сборную – рекорд. Здесь второй тоже Месси – 109 мячей в 187 играх. У иранца Али Даеи 108 в 148.

Роналду также лучший бомбардир в истории Евро – 14 голов в 30 матчах.

● Роналду забивал 47 разным сборным. Больше всех настрадался Люксембург – 11 голов 11 матчах, по семь пропустили литовцы и шведы.

● А еще Криш – король Лиги чемпионов: космические 140 мячей в 183 играх. Семь раз (чаще, чем кто-либо другой) он становился лучшим бомбардиром сезона в ЛЧ. Недавно УЕФА наградила португальца за такие заслуги перед турниром.

Лучший бомбардир в истории «Реала». Король королевского клуба

Половину из голов Криш забил в футболке «Реала». Конечно, он лучший снайпер мадридского клуба – у идущего следом Карима Бензема почти на 100 мячей меньше.

44 хет-трика из 66 Роналду положил за «Реал». Не удивительно, что топ-10 клубов, которые больше всего от него пострадали, полностью состоит из команд Ла Лиги.

Самый пострадавший неиспанский клуб – «Тоттенхэм» (пропустил от Криша 14 голов).

Роналду уже думает о 1000 голах. И косвенно поддел бомбардиров из прошлого

В конце августа Криш заявил о намерении забить 1000 голов за карьеру.

– Я хочу этого, для меня это вершина футбола: сперва дойти до 900 голов, а затем бросить себе вызов и добраться до 1000. Но будет одно отличие: все мои голы подкреплены видеозаписями, так что у меня есть подтверждение. Есть видео всех голов.

– Ты сейчас говоришь про Ди Стефано, про Пеле, про Эйсебио...

– Слушай, я уважаю каждого из них. Мои голы, все мои голы [сняты]. Если нужно больше – могу принести ролики с тренировок. Не проблема. И я докажу все людям.

Однако уже в сентябре Роналду высказался не так категорично: «Думаете, я беспокоюсь о 901-м или 902-м голе, когда уже забил 899? Голов так много, что это уже не беспокоит меня – не только сейчас, но и уже на протяжении многих лет. Я по-прежнему получаю удовольствие от игры, от соревнования, и это самое главное. Что касается голов – иногда ты забиваешь, иногда промахиваешься, иногда не забиваешь в течение определенного периода, но это часть жизни.

Если посмотреть на цифры, то это звучит легко, но все имеет свою цену, требует определенных усилий. Прежде чем достичь отметки в 1000 голов, я хочу достичь 900. Надеюсь, что смогу преодолеть отметку (в 1000 мячей), но я сказал это в шутку. Нужно относиться к этому проще, чтобы не быть одержимым голами. Все придет естественным образом. Если этого не случится, ничего страшного – думаю, отметка в 900 голов не так уж и плоха».

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Пеле обвиняют в том, что он набил статистику в чемпионатах штатов и турнирах береговой охраны. Это не очень справедливо