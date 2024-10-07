Роналду первым забил в 600 матчах на топ-уровне. У Месси 556 игр с голами

Игра с «Аль-Орубой» стала юбилейной для Криштиану Роналду.

Нападающий «Аль-Насра » отметился голом с пенальти на 17-й минуте матча 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Согласно подсчетам Международной федерации футбольной истории и статистики, португалец отличился в 600-й игре на топ-уровне и стал первым футболистом, достигшим этой отметки.

Лионель Месси забил в 556 играх, Ромарио – 479, Пеле – 456, Роберт Левандовски – 444, Ференц Пушкаш – 434, Луис Суарес – 423, Златан Ибрагимович – 417.

У Роналду 374 матча с одним голом, 160 – с двумя, 55 – с тремя, 9 – с четырьмя, 2 – с пятью забитыми мячами.