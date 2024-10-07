Роналду первым забил в 600 матчах на топ-уровне. У Месси 556 игр с голами
Игра с «Аль-Орубой» стала юбилейной для Криштиану Роналду.
Нападающий «Аль-Насра» отметился голом с пенальти на 17-й минуте матча 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Согласно подсчетам Международной федерации футбольной истории и статистики, португалец отличился в 600-й игре на топ-уровне и стал первым футболистом, достигшим этой отметки.
Лионель Месси забил в 556 играх, Ромарио – 479, Пеле – 456, Роберт Левандовски – 444, Ференц Пушкаш – 434, Луис Суарес – 423, Златан Ибрагимович – 417.
У Роналду 374 матча с одним голом, 160 – с двумя, 55 – с тремя, 9 – с четырьмя, 2 – с пятью забитыми мячами.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт IFFHS
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости