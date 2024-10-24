Осинькин о 3:6 от «Динамо»: «Крылья» безобразно сыграли в обороне, пропустили все что можно»
«Динамо» на выезде разгромило «Крылья Советов» (6:3) в 6-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.
– Болельщикам это в радость: такое количество голов, огромное количество моментов. Наверное, сама игра была не такая, как счет. Не было ярко выраженного лидера, большого преимущества.
Надо признать, что «Крылья» безобразно сыграли в обороне. Пропустили все что можно. Не хочу эту тему развивать.
В атаке команда сыграла достойно. Люди, которые вышли и которые играли с начала матча, достаточно хорошо делали то, что мы тренируем.
Если и есть удовлетворение, то только от атакующих действий. Оборона – это не только защитники, а все 11 человек, которые были на поле. Мы не сработали.
– После перерыва на поле вышел Ежов. Чем вызвана эта замена?
– Планировали сделать двойную замену: выпустить Ежова и Олейникова. Хотели спасти игру, пытались таким образом сохранить структуру с полноценным центральным нападающим, – сказал главный тренер «Крыльев» Осинькин.
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