Личка про 6:3 с «Крыльями»: «Хорошо, когда команда много забивает, однако «Динамо» пропустило два гола, которых могло избежать. В следующем раунде – «Локо», будет хороший тест»
– Понятно, что когда команда много забивает, то это хорошо. Очень доволен, что вышедшие сегодня на поле игроки показали хорошую игру. Однако пропустили два гола, которых могли избежать.
Рад, что сегодня победили, так как мы играем за футболку «Динамо», сегодня наши молодые игроки показали хороший уровень игры.
– Есть понимание, кто заменит игроков, которые не смогут принять участия в ближайших матчах?
– Я хочу, чтобы я мог рассчитывать на 20–22 игроков. Должна быть конкуренция, чтобы мне было трудно выбрать состав.
– Есть какая‑то конкретная задача на Кубок?
– В следующем раунде мы будем играть с одним из лидеров чемпионата – «Локомотивом», который любит действовать на быстрых контратаках. Это будет хороший тест для наших футболистов. В первой игре не решится, кто дальше пройдет, поэтому будем смотреть, как у нас пойдут дела, – отметил главный тренер «Динамо».
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