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Пеп Гвардиола: «Золотой мяч» меня не волнует, ни секунды. Возможно, игроков он беспокоит, но главное – Холанд счастлив и улыбается»

Пеп Гвардиола заявил, что его не волнует «Золотой мяч».

Об этом главный тренер «Манчестер Сити» заявил после крупной победы над «Спартой» (5:0) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Форвард Эрлинг Холанд сделал дубль, забив первый гол пяткой в прыжке.

«Возможно, игроков это и беспокоит, но меня не волнует «Золотой мяч», ни секунды. Самое главное – Холанд счастлив и улыбается.

Я знаю, что ему нелегко, соперники обороняются в штрафной с тремя центральными защитниками, двумя опорными хавбеками и даже с крайними полузащитниками поблизости.

Пространства просто нет, при каждой подаче соперники обнимают Эрлинга. Мы много раз говорили с ним и говорили, что нужно быть терпеливым и позитивным, потому что мяч придет к нему.

Он забил два гола, у него было еще два действительно хороших удара головой», – сказал Гвардиола.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Manchester Evening News
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoСпарта Прага
logoЛига чемпионов УЕФА
logoПеп Гвардиола
logoЗолотой мяч
logoЭрлинг Холанд
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